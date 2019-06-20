Зеленский намерен перенести администрацию президента в бывший музей Ленина

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский ознакомился с концепцией переезда из здания администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое - "Украинский дом", где ранее находился музей Ленина. Соответствующее видео в четверг размещено в Telegram-канале команды главы государства.

"Мне очень нравится", - так прокомментировал Зеленский представленную ему архитекторами и дизайнерами концепцию переезда.

Специалисты пояснили Зеленскому реалистичность переезда и то, как может выглядеть его новое место работы. Так, отметили они, площадь "Украинского дома" составляет 8 тыс. кв. м, он способен вместить 650 сотрудников потенциального офиса президента. "Это очень хороший и комфортный показатель", - заверили Зеленского дизайнеры.

Президенту предложили два варианта размещения его кабинета в "Украинском доме" - с окнами, выходящими на Днепр, и с окнами, выходящими на Европейскую площадь, на которой и расположено здание, пояснив, что при этом "люди будут видеть свет в кабинете главы государства и понимать, что президент работает". Зеленский предпочел второй вариант, назвав его "очень символичным".

Стены кабинета, согласно представленному плану, стеклянные. Здание планируется оснастить современными коммуникациями, а рядом сделать фонтан.

Замдиректора по вопросам развития Национального художественного музея Украины Ольга Балашова на встрече с Зеленским отметила символичность возможного переезда главы государства в "Украинский дом". "Когда в Киеве в 1919 году появился первый музей Ленина, то он занял помещение Центрального совета. А вы теперь хотите переехать в бывший музей Ленина, то есть это как возвращение исторической справедливости определенным образом", - полагает она.

В нынешнем здании администрации президента на улице Банковой Зеленский предложил организовать "хороший исторический музей".

"Украинский дом"

"Украинский дом" - один из центров деловой, общественно-политической, просветительской и культурной жизни Украины. Он расположен в Киеве в южной части парка Владимирская горка, в самом начале улицы Крещатик, на Европейской площади.

Дом изначально предназначался для Киевского филиала Центрального музея В. И. Ленина, который ранее находился в здании бывшего Педагогического музея, где сейчас расположен Киевский городской дом учителя. Новое здание для музея Ленина строилось с 1978 года, переезд состоялся в 1982 году.

С 1993 года в Музее Ленина был создан центр "Украинский дом", и с тех пор здание использовалось как выставочно-презентационный комплекс.

"Украинский дом" имеет простую квадратную форму, облицован белым мрамором в сочетании с красным гранитом. В здании пять наземных этажей и два подземных - технических. Здание включает в себя восемь конференц-залов, в том числе концертный, пять выставочных и другие.

"Украинский дом" известен важными для истории страны событиями. Так, во время "оранжевой революции" в нем располагался штаб экс-президента Украины Виктора Ющенко, во время событий 2014 года в нем также разместился один из штабов сторонников смены власти.

Зачем нужен переезд

Еще до вступления в должность президента Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место, где необходимо предусмотреть помещение для работы сотрудников по типу открытого пространства на современный манер. Основной идеей реформирования как здания администрации, так и работы его сотрудников в команде Зеленского назвали переход от "рудимента советской системы к современному европейскому офису".

Здание на Банковой улице, д. 11 в Киеве, где ныне работает президент, является памятником архитектуры. Оно было построено в 1936-1939 годах по проекту харьковского архитектора Сергея Григорьева для штаба Киевского особого военного округа. Здание считается одним из лучших творений Григорьева, в котором архитектору удалось органично соединить элементы классического стиля и украинского барокко.

После Великой Отечественной войны в здании размещался Центральный комитет Компартии Украины, здесь работали первые секретари ЦК КПУ Никита Хрущев, Леонид Мельников, Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест и Владимир Щербицкий.