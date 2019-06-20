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Спикером парламента Южной Осетии избран бывший глава МЧС республики

За кандидатуру Алана Тадтаева проголосовали 25 из 34 депутатов
Здание парламента Южной Осетии Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание парламента Южной Осетии
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЦХИНВАЛ, 20 июня. /ТАСС/. Спикером парламента Южной Осетии нового VII созыва избран лидер пропрезидентской партии "Единая Осетия", бывший глава МЧС республики Алан Тадтаев, передает корреспондент ТАСС с первой сессии парламента.

В четверг новый парламент Южной Осетии, избранный всенародным голосованием 9 июня, приступил к работе. За Тадтаева проголосовали 25 из 34 депутатов.

Алан Тадтаев - лидер пропрезидентской партии "Единая Осетия", которая на состоявшихся 9 июня выборах получила 14 из 34 депутатских мандатов. Он сменил на посту лидера партии "Единая Осетия" ее основателя Анатолия Бибилова после избрания последнего президентом республики в апреле 2017 года. В мае 2017 года Тадтаев был назначен министром ЧС Южной Осетии, с должности которого 14 июня этого года был освобожден в связи с избранием депутатом парламента.

Впервые парламент Южной Осетии избирали по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. По 17 одномандатным избирательным округам большинство голосов избирателей, по данным ЦИК, также получили выдвиженцы от "Единой Осетии" - семь кандидатов, по одному - от партий "Ныхас", Народной партии, "Единства народа" и Коммунистической партии. В целом от "Единой Осетии" в парламент прошли 14 депутатов, от Народной партии - пять, от "Ныхас" - четыре, от "Единства народа" - три и от Компартии - два депутата. Остальные шесть депутатских кресел в законодательном органе республики заняли самовыдвиженцы.

Теги
Южная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
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