Парламент Киргизии проголосовал за отмену неприкосновенности экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Парламент Киргизии одобрил в четверг постановление специальной депутатской комиссии о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности, сообщили ТАСС в аппарате законодательного органа.

"Депутаты поддержали предложение специальной комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева", - сказал сотрудник аппарата. За проголосовали 95 депутатов из 100 присутствовавших, пятеро - против.

По словам сотрудника аппарата, принятие решения не означает, что бывший глава государства с сегодняшнего дня лишен иммунитета. "По закону, окончательно процедура будет завершена только после того, как будет получено положительное заключение генеральной прокуратуры по поводу принятого 20 июня решения. Оценка прокуратуры должна быть одобрена народными избранниками, и [должно быть] проведено еще одно голосование по этому вопросу", - отметил собеседник агентства.

Комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента сформирована 13 июня, в ее состав вошли представители всех шести парламентских фракций. Во вторник она объявила о наличии оснований для отмены иммунитета Атамбаева. Парламентарии обязаны завершить процедуру в трехмесячный срок, в противном случае выдвинутые ими обвинения считаются отклоненными.

Первоначально члены комиссии обвиняли Атамбаева в причастности к девяти нарушениям закона, однако впоследствии список сократился до шести пунктов. Экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков в Иссык-Кульской области, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и столичного Исторического музея, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-глава государства был инициатором выдвижения два года назад на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым. За 1,5 года в Киргизии по подозрению в коррупции арестованы несколько лиц из ближайшего окружения Атамбаева, в том числе два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных экс-чиновников.