Британский суд потребовал пересмотра решения правительства о продаже оружия Эр-Рияду

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд потребовал в четверг пересмотреть решение британского правительства о продаже вооружений Саудовской Аравии с учетом его использования в йеменском конфликте. Об этом сообщает агентство Press Association.

Председатель Апелляционного суда Теренс Этертон заявил на заседании, что "процесс принятия правительством решения был ошибочным", поскольку оно "не завершило оценку того, нарушала ли возглавляемая Саудовской Аравией коалиция международное гуманитарное право в прошлом, во время йеменского конфликта, и не предприняло никаких попыток этого сделать".

При этом Этертон подчеркнул, что принятое судом решение не означает немедленной приостановки действия лицензий на осуществление экспорта вооружений Эр-Рияду.

Истцом по данному делу выступила антивоенная организация Campaign Against Arms Trade (CAAT, "Кампания против торговли оружием"). Она доказывала противозаконность поставок вооружений в условиях, когда существует реальная угроза, что они могут привести к попранию международного гуманитарного права в условиях продолжающегося конфликта в Йемене.