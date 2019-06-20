Премьер Грузии назвал неприемлемым выступление в грузинском парламенте депутата Госдумы

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова с трибуны парламента Грузии в рамках 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) является неприемлемым и вредит идее свободы республики. Об этом в четверг написал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на своей странице в Facebook.

"Этот факт [выступление Гаврилова] вредит идее свободы нашей страны, грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам - путь незамедлительно объяснят обществу причины случившегося и проявят жесткую реакцию в связи со случившимся!", - написал Бахтадзе.

Ранее категорически неприемлемым назвала проведение сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили. Действия Гаврилова осудили основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили и политический секретарь, экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Гаврилов в четверг утром открыл сессию Генаасамблеи в зале пленарных заседаний парламента. Возмущение оппозиционных депутатов, а также вице-спикера парламента Тамар Чугошвили вызвало то, что Гаврилов вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации".

Позже депутаты от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - Движение за свободу" пикетировали трибуну и кресло председателя парламента с требованием прекратить немедленно сессию, а также ухода из зала Гаврилова. С ними согласились коллеги от большинства, а также руководство МАП. Через полчаса после начала пикета заседание было прервано. Где и когда продолжит свою работу сессия пока не известно.

26 сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия открылась в Тбилиси в среду и должна завершиться в субботу.