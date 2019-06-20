Оппозиция потребовала отставки спикера парламента Грузии после скандала с депутатом из РФ

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Оппозиционные депутаты парламента Грузии от партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу" выступили с совместным заявлением, в котором требуют отставки спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе из-за скандала с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Об этом в четверг сообщил журналист депутат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.

"Мы считаем и от имени парламентского большинства заявляем, что за этим фактом обязательно должен последовать вопрос ответственности на высшем политическом уровне. Мы призываем главу парламента Ираклия Кобахидзе взять ответственность и уйти в отставку. В противном случае мы начнем официальные процедуры импичмента и доведем это до конца", - сказал Бакрадзе.

Кобахидзе на данный момент находится с официальным визитом в Азербайджане.

Гаврилов в четверг утром открыл 26 сессию Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в зале пленарных заседаний парламента. Возмущение оппозиционных депутатов, а также вице-спикера парламента Тамар Чугошвили вызвало то, что Гаврилов вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации".

Позже депутаты от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - Движение за свободу" пикетировали трибуну и кресло председателя парламента с требованием немедленно прекратить сессию, а также ухода из зала Гаврилова. С ними согласились коллеги от большинства, а также руководство МАП. Через полчаса после начала пикета заседание было прервано.

Где и когда продолжит свою работу сессия, пока неизвестно. На данный момент люди стихийно собираются у здания парламента, а также гостиницы на проспекте Руставели в Тбилиси, где остановились делегаты Генассамблеи.