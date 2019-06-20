Reuters: ФБР изучает возможные нарушения Deutsche Bank правил США против отмывания денег

ТАСС, 20 июня. ФБР намерено выяснить, нарушал ли германский Deutsche Bank действующие в США правила, направленные на предотвращение отмывания денег. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщил источник Reuters, расследование является рутинным и соответствует заведенной практике проверять сообщения, предоставленные информатором о возможных нарушениях в деятельности банков. Представители Deutsche Bank воздержались от комментариев по поводу сообщений о расследовании ФБР в отношении этого крупнейшего финансового института Германии. "Мы сохраняем приверженность тому, чтобы сотрудничать с обоснованными расследованиями", - сообщили в пресс-службе Deutsche Bank.

По данным агентства, ФБР начало разбирательство после того, как газета The New York Times сообщила в мае, что сотрудники Deutsche Bank в 2016-2017 годах рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. По информации издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные транзакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы.

Однако управляющие Deutsche Bank решили не ставить американские власти в известность. По версии газеты, одной из причин этому послужило то, что в течение нескольких лет - до избрания Трампа президентом - финансовый институт предоставил ему кредитов на общую сумму свыше $2 млрд, о чем стало известно в марте этого года. Источники издания утверждают, что такой подход в целом соответствует политике банка, который мог отказаться направить подобный отчет ради сохранения хороших отношений с прибыльными клиентами. Президент Трамп опроверг информацию о своих якобы подозрительных сделках через Deutsche Bank.