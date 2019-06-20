Мэр Еревана отправился с официальным визитом в Санкт-Петербург

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Делегация, возглавляемая мэром Еревана Айком Марутяном, направилась с официальным визитом в Санкт-Петербург, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии.

"Мэр Айк Марутян отправился в Санк-Петербург для участия в Днях Еревана, которые будут отмечаться в северной столице 20 и 21 июня", - сообщили в мэрии столицы Армении.

В рамках программы мероприятий "Дни Еревана в Санкт-Петербурге" состоится встреча мэра Еревана с временно исполняющим обязанности губернаторa Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Представители Совета старейшин армянской столицы посетят Законодательное собрание Санкт-Петербурга, где пообщаются с депутатами.

В Санкт-Петербурге намечены переговоры российских и армянских специалистов в сфере здравоохранения. Кроме того, армянская делегация побывает на участке строительства торгового дома "Ереван" в Невском районе, состоится встреча Марутяна с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Представители ереванской мэрии примут участие в церемонии возложения венка и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а в Камском саду на Васильевском острове возложат цветы к памятнику армянскому композитору Комитасу.