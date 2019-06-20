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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии заявил о хорошем взаимодействии с новым парламентом

Как отметил Игорь Додон, качество законотворческой деятельности повысилось
Президент Молдавии Игорь Додон Вадим Денисов/ТАСС
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Президент Молдавии Игорь Додон
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил об эффективном взаимодействии с новой правящей коалицией, которую сформировали выступающая за сближение с Россией Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum. Об этом глава республики написал в четверг на своей странице в Facebook после встречи с председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.

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"С удовлетворением отметили тот факт, что администрация президента и парламент находятся в постоянном тесном взаимодействии, благодаря чему качество законотворческой деятельности повысилось и позволяет главе государства оперативно промульгировать принятые законы без необходимости возвращения их в парламент для повторного рассмотрения, как это было в прошлом созыве", - написал Додон.

Контролировавшая ранее парламент Демократическая партия Молдовы неоднократно прибегала к преодолению президентского вето по любым вопросам, с которым был не согласен Додон. Для этого партия обращалась в Конституционный суд, который разрешал подписать спорный документ председателю парламента или премьер-министру.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в МолдавииГречаный, Зинаида
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