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Эрдоган вновь подтвердил, что контракт по С-400 - завершенное дело для Турции и России

Он отметил, что отношения между Анкарой и Москвой носят исключительно "долгосрочный характер"

СТАМБУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что контракт по приобретению зенитных ракетных систем С-400 - завершенное дело.

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Поставки ожидаются в первой половине июля, заявил турецкий лидер в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Как я и говорил ранее, тема с С-400 для нас и для России является завершенным делом. Наши специалисты прошли необходимое обучение. Мы ожидаем, что в первой половине следующего месяца начнутся поставки", - сказал Эрдоган. Он отметил, что отношения между Анкарой и Москвой носят исключительно "долгосрочный характер".

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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