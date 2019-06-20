Эрдоган вновь подтвердил, что контракт по С-400 - завершенное дело для Турции и России

Поставки ожидаются в первой половине июля, заявил турецкий лидер в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Как я и говорил ранее, тема с С-400 для нас и для России является завершенным делом. Наши специалисты прошли необходимое обучение. Мы ожидаем, что в первой половине следующего месяца начнутся поставки", - сказал Эрдоган. Он отметил, что отношения между Анкарой и Москвой носят исключительно "долгосрочный характер".