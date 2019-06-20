Эрдоган рассчитывает, что Трамп не поддержит предложение ввести санкции из-за С-400

СТАМБУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что хозяин Белого дома Дональд Трамп не поддержит резолюцию Палаты представителей Конгресса США, которая содержит призыв к применению санкций в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом турецкий лидер заявил в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Я спрошу у Трампа [в Осаке], считает ли он уместным применение санкций в отношении Турции в данной ситуации. Я верю, что он ответит "нет", - подчеркнул президент.

Эрдоган выразил уверенность, что американская администрация "будет осторожна с введением санкций и прежде всего изучит все возможные последствия". "Турция - это не просто какая-то страна, мы являемся их стратегическими партнерами. Если США выступят против Турции, то они должны осознавать, что потеря такой страны не будет простой. На полях саммита G20 я обсужу это с Трампом", - добавил он.

Турецкий президент напомнил, что Вашингтон не смог сделать предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot настолько же выгодное, как это сделала Россия с С-400. "Мы хотели приобрести ЗРК Patriot еще во время администрации [Барака] Обамы, но нам их не продали. Нам они были необходимы для обеспечения национальной обороны, поскольку вокруг нас исходила угроза в наш адрес. В этой связи мы и купили С-400 у России по хорошим условиям. Я говорил Трампу, что если вы сделаете нам предложение по ЗРК Patriot с аналогичными условиями, то мы их купим. Но этого так и не произошло", - отметил Эрдоган.

Резолюция Конгресса США

Палата представителей Конгресса США 11 июня единогласно одобрила резолюцию, которая содержит призыв к вашингтонской администрации к всестороннему применению санкций в отношении Турции в рамках принятого в США в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400. Конгрессмены призвали президента Дональда Трампа "к всестороннему осуществлению санкций в соответствии с CAATSA, если Турция приобретет российские ЗРС С-400", а турецкое правительство - "отменить покупку российских С-400". Законодатели осудили данную сделку и считают, что она "ставит под угрозу целостность американо-турецкого союза и подрывает НАТО".

Между тем резолюции Конгресса США носят сугубо декларативный характер, а их положения не обязательны для выполнения.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже истребителей F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.