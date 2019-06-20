Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Швеции не будет обжаловать решение окружного суда Упсалы, отказавшего в заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе ведомства.

"Время для подачи апелляции истекает в понедельник, 24 июня, но прокурор решил не подавать апелляцию", - отмечено в сообщении.

"В настоящее время работа сосредоточена на контроле доказательств в ходе расследования путем проведения некоторых дополнительных допросов", - пояснила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, которая ведет расследование.

Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Но подозрения против него остаются. Согласно европейскому ордеру на расследование, шведская прокуратура все еще может допросить Ассанжа. Ордера на арест в его случае не потребуется.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон подчеркнул, что у него нет уверенности в том, что Ассанжу будут предъявлены обвинения.

Дело Ассанжа

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа об изнасиловании, впервые открытое в 2010 году и впоследствии закрытое в 2017 году.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с выдвинутыми против него в Швеции обвинениями и возможной экстрадицией в США, где ему, согласно опасениям защиты, может грозить до 35 лет заключения или смертная казнь за хакерскую деятельность. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после чего журналист был арестован полицией и приговорен лондонским судом к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Вестминстерский магистратский суд Лондона на минувшей неделе постановил, что пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. В ходе дополнительных процедурных слушаний, которые будут предшествовать разбирательству по существу, обвинение сможет представить свои доводы суду в июле этого года, а сам Ассанж вновь предстанет перед судом в октябре. Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США. По его словам, ни его, ни WikiLeaks нельзя обвинять в "хакерской деятельности".