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Кризис на Украине

Полиция Харькова возбудила дело по факту возвращения городскому проспекту имени Жукова

Дело открыто по заявлению депутата городского совета

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Полиция Харьковской области открыла уголовное дело в связи с возвращением городскому проспекту имени Жукова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной полиции.

"Информация [по факту переименования проспекта] внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе полиции.

При этом уточняется, что дело открыто по заявлению депутата Харьковского городского совета. "Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, что выразилось в поддержании петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтаже с площади Свободы палатки "Все для победы", размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета", - пояснили в полиции.

Накануне городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - проспект Маршала Жукова. За это на заседании совета в среду проголосовало большинство депутатов. Рассмотрение вопроса проходило на основании электронной петиции, которую подали в администрацию города.

Проспект Жукова в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко. На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику, который предполагает также демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топонимов, названных в их честь. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда - в Кропивницкий. Однако, как в среду было подчеркнуто на заседании Харьковского горсовета, объекты, увековечивающие память о советском полководце, не могут подвергаться нормам этого закона, так как Жуков принимал непосредственное участие в освобождении УССР от нацистской оккупации.

Украинские националисты 2 июня снесли в Харькове памятник Жукову. При этом они заявляли, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Городская власть тогда пообещала, что монумент восстановят за счет пожертвований. Полиция возбудила два уголовных дела в связи с происшествием.

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