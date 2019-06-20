Додон: парламент Молдавии сменит состав Конституционного суда

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от членов Конституционного суда (КС) уйти в отставку по примеру председателя КС Михаила Поалелунжь, который подписал в четверг соответствующее заявление. Об этом глава республики написал на своей странице в Facebook, комментируя решение судьи.

"Призываю других членов КС взять пример с бывшего председателя Михаила Поалелунжь. В противном случае они могут дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры [отставки] на следующей неделе", - написал президент. Ранее глава республики обвинил КС в обслуживании интересов контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Поалелунжь подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в Молдавии, когда поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum ("Сейчас") объединится в коалицию против ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Сразу после этого демократы обратились в КС, который объявил сформированное партиями правительство незаконным и потребовал от президента распустить парламент.

Со своей стороны ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты. Молдавские парламентарии также попросили Венецианскую комиссию Совета Европы оценить действия КС. После этого молдавские судьи отменили свои последние решения.