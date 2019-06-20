Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились о "светлом будущем"

ПХЕНЬЯН, 20 июня /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по итогам состоявшихся в Пхеньяне переговоров договорились о сотрудничестве ради "светлого будущего" отношений между государствами. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе представительной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, а также глава Госкомитета по развитию и реформе Хэ Лифэн.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении "укреплять дружественные связи с КНР и вывести их на более высокий уровень".