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Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились о "светлом будущем"

Лидеры КНР и Северной Кореи обсудили вопросы сотрудничества двух стран

ПХЕНЬЯН, 20 июня /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по итогам состоявшихся в Пхеньяне переговоров договорились о сотрудничестве ради "светлого будущего" отношений между государствами. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе представительной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, а также глава Госкомитета по развитию и реформе Хэ Лифэн.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении "укреплять дружественные связи с КНР и вывести их на более высокий уровень".

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи Цзиньпин
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