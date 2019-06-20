Лондон временно прекратит поставки вооружений Эр-Рияду

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Великобритания прекратит поставки вооружений Эр-Рияду на тот отрезок времени, пока будет осуществляться изучение принятого в четверг постановления апелляционного суда с требованием пересмотреть решение правительства Соединенного Королевства о продаже оружия Саудовской Аравии с учетом возможности его использования в йеменском конфликте. Об этом заявил в четверг в британском парламенте министр внешней торговли Соединенного Королевства Лиам Фокс.

По его словам, правительство "не станет выдавать каких-либо новых лицензий на право экспорта в Саудовскую Аравию и ее партнерам по коалиции", пока оно изучает последствия постановления суда. "Правительство всегда с большой серьезностью относилось к выполнению своих обязательств по осуществлению контроля за экспортом и продолжает поступать таким же образом", - заверил министр депутатов Палаты общин.

Фокс также выразил несогласие с постановлением суда и заявил о намерении добиваться разрешения на то, чтобы его обжаловать.

Ранее в четверг Апелляционный суд Англии и Уэльса потребовал пересмотреть решение британского правительства о продаже вооружений Саудовской Аравии. По словам председателя этого суда Теренса Этертона, "процесс принятия правительством решения был ошибочным", поскольку оно "не завершило оценку того, нарушала ли возглавляемая Саудовской Аравией коалиция международное гуманитарное право в прошлом, во время йеменского конфликта, и не предприняло никаких попыток этого сделать".

Истцом по делу о торговле оружием с Эр-Риядом выступила антивоенная организация Campaign Against Arms Trade (CAAT, "Кампания против торговли оружием"). Она доказывала противозаконность поставок вооружений в условиях, когда существует реальная угроза, что они могут привести к попранию международного гуманитарного права в условиях продолжающегося конфликта в Йемене. Как известно, в этой стране с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.