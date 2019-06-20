{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Решение было утверждено автоматически
Описание
© AP Photo/Jean-Francois Badias

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииКрымСевастополь
Кризис на Украине
Зеленский оценил затраты на восстановление Донбасса в почти $11,5 млрд
Читать полностью