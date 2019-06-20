Конституционный суд Украины озабочен ситуацией вокруг иска по досрочному роспуску Рады

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины высказал озабоченность в связи с нездоровой ситуацией, которая складывается вокруг рассмотрения иска по поводу указа президента страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.

В заявлении, опубликованном в четверг на сайте суда, отмечается, что в СМИ и соцсетях массово распространяется информация о возможных последствиях решения Конституционного суда.

"В частности, раздаются призывы к невыполнению его решения, привлечению к ответственности судей Конституционного суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики", - говорится в документе.

В этой связи КС подчеркнул, что никого решения еще не принято. "Рассмотрение этого дела продолжается", - говорится в заявлении.

"Поэтому ситуация, которая создается вокруг принятия решения по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую обстановку в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный суд в целом и отдельных судей в частности", - подчеркивается в сообщении.

Зеленский 20 мая во время инаугурации объявил о роспуске Рады, а на следующий день подписал соответствующий указ, назначив досрочные выборы на 21 июля. Причиной он назвал отсутствие правящего большинства в парламенте более 30 дней. Однако 64 депутата с этим не согласились и оспорили решение президента в Конституционном суде.