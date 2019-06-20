Спецслужбы Израиля заявили, что арестовали иранского шпиона

ТАСС, 20 июня. Силы безопасности Израиля арестовали человека по имени Таер Шаафут по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом в четверг написал официальный представитель канцелярии премьер-министра еврейского государства Офир Гендельман в Twitter.

"Служба общей безопасности (ШАБАК, контрразведка Израиля - прим. ТАСС) арестовала гражданина Иордании Таера Шаафута, который прибыл в Израиль по заданию иранской разведки", - сообщил Гендельман.

Он указал, что иорданец, официально занимавшийся бизнесом, "работал над созданием шпионской сети и базы для иранских разведывательных операций".

Газета Times of Israel сообщила, что Шаафут был задержан израильскими спецслужбами еще в апреле, однако вплоть до настоящего времени информация об этом в интересах следствия не разглашалась.