Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран совершил "очень большую ошибку".

"Иран совершил очень большую ошибку!" - написал глава Белого дома в Twitter.

Он не уточнил, о какой именно ошибке идет речь, однако ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией ложны", и действия БПЛА не являлись провокацией.