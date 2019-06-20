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Зеленский выступил за легализацию игорного бизнеса и отмену моратория на продажу земли

Президент Украины также предложил избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования"

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг предложил избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования", разрешив в стране игорный бизнес и продажу земли.

"Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики. Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - заявил он на встрече с деловым сообществом в Киеве.

Игорный бизнес на Украине запрещен с 2009 года. Продажа земли сельскохозяйственного назначения запрещена законом от 2001 года. Тогда это решение было обозначено как временное, однако действует до сих пор.

Зеленский еще на этапе избирательной кампании заявлял о поддержке легализации игорного бизнеса на Украине. В частности, в апреле он озвучил идею о том, чтобы сделать в стране свой "Лас-Вегас" - разрешить азартные игры на территории одного города при условии общественной поддержки и продуманного налогообложения.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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