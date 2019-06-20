Глава МИД Украины передумал баллотироваться в Раду

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что передумал баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом он сообщил в Facebook.

"Почему я все-таки не пошел в Раду? Все очень просто - команду единомышленников не нашел. То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный. Кто знает. Может, и нет", - заявил дипломат. Климкин отметил, что его предыдущее решение баллотироваться как в качестве самовыдвиженца могло завершиться тем, что после избрания в парламент он оказался бы в ситуации, когда там уже "все поделено и решено". "Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно", - добавил он.

В мае министр заявлял, что намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Раду.

Климкин занимает свой пост с июня 2014 года. Он подал заявление об уходе с должности сразу после избрания президентом страны Владимира Зеленского, однако парламент в дальнейшем отказался принимать его отставку.

В настоящее время в Раде находится новое представление главы государства об увольнении Климкина, а также о назначении главой МИД заместителя главы администрации Зеленского, бывшего первого замглавы МИД Вадима Пристайко.