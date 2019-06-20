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Посол Белоруссии в РФ надеется, что роуминг с Россией отменят в течение двух лет

По словам Владимира Семашко, это важный шаг для установления безбарьерной среды общения в Союзном государстве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко считает, что вопрос отмены роуминга между двумя странами удастся решить в ближайшие год-два.

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"Отмену роуминга мы рассматриваем как важный шаг для установления безбарьерной среды общения в Союзном государстве, - сказал дипломат в интервью ТАСС. - Над этим активно работают Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Не остаются в стороне от решения вопроса Постоянный комитет Союзного государства и Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Страны ЕС решали эту проблему почти десять лет, но думаю, что совместными усилиями мы гораздо быстрее создадим необходимые условия и роуминг будет отменен в ближайшие год-два".

Отвечая на вопрос о перспективах создания "союзного шенгена" - взаимного признания виз Россией и Белоруссией, - посол отметил, что работа над соответствующим документом находится в финальной стадии и может завершиться до конца года. "О возможности появления "шенгена на двоих" говорили еще в 2014 году. Фактическая работа над проектом межправсоглашения о взаимном признании виз началась в 2015 году и сейчас находится на финишной прямой. Завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются все нюансы его применения. Исходим из того, что в ближайшее время, до конца года, стороны завершат работу над этим важным документом", - сказал Семашко.

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