Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху 23 июня, после состоятся двух- и трехсторонние встречи по вопросам региональной безопасности с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом", - сказал Марки. По его словам, у Болтона также запланирована встреча с председателем Израильской комиссии по атомной энергии Зеэвом Сниром.

Ранее Совбез РФ сообщал, что трехсторонняя встреча Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоится в Иерусалиме 24-25 июня. В МИД России указали, что встреча будет посвящена урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом.