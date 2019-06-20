США изучают множественное применение санкций против Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. США рассматривают вариант "множественного применения санкций" в отношении Турции в связи с ее намерением приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Справедливым будет сказать, что госсекретарь [США Майкл] Помпео изучает весь спектр того, что может быть использовано по отношению к Турции в плане санкций по их ширине и глубине в рамках нашего ответа на приобретение ею С-400", - заявил американский дипломат.

"Что касается конкретики применения, я бы сказал следующее: многочисленные варианты действий и многочисленные степени применения санкций находятся в рамках рассмотрения", - подчеркнул Купер.

Одновременно он подтвердил, что США пока не отзывали свое предложение о поставке Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны альтернативных ЗРС С-400. "Мы все еще не отказались от [потенциального] предоставления альтернативных [систем]. Этот вариант все еще полностью находится на столе [переговоров]", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.