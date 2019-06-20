Додон заявил, что ждет стабилизации ситуации в Молдавии в ближайшие 1,5 месяца

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает на стабилизацию ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. С такими словами он выступил в четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Додон приехал в Минск на церемонию открытия II Европейских игр в пятницу. Он отметил, что в Молдавии ждут с визитом Лукашенко. "Сейчас ситуация стабилизируется. Думаю, в ближайшие пару недель, месяц-полтора. Надеемся, что осенью мы вас увидим гостем в Молдове", - сказал Додон.

По его словам, Молдавия прошла очень непростой период в последние 10 дней. "Я взял на себя основные риски. Сделали шаг, которого многие не ожидали. Получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, оно неоднородное, разное. Но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе", - сказал Додон.

По его словам, в Молдавии сегодня половина общества хочет двигаться в ЕАЭС, быть с Россией, другая - с Евросоюзом. "Впервые за 27 лет независимости и левые, и правые партии объединились вместе ради Молдовы, - сказал президент. - Это объединение не только внутреннее, впервые [едины и] внешние партнеры. В этом регионе нет таких примеров, когда и Россия, и США, и ЕС имеют единую позицию".

По словам Додона, его задача - "держать это хрупкое равновесие". "В качестве президента я практически каждый день их [правительство] собираю. Советуемся, чтобы двигаться вперед. Мы получили этот шанс, который Молдове дается один раз, и мы должны его обязательно использовать. Я думаю, в Молдове будет все хорошо", - сказал Додон.

Что касается двухсторонних отношений с Белоруссией, отметил президент, то они отличные. "У нас и на уровне президента, и в экономическом плане очень хорошие отношения. Поэтому, когда я получил приглашение приехать на важное событие, несмотря на непростое время в Молдове, я решил на один день приехать, чтобы быть рядом с вами, - сказал Додон. - Друзья рядом и в беде, и в радости".