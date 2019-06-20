Госдеп: Трамп на ожидающейся встрече с Путиным в Осаке намерен затронуть тему ДРСМД

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп планирует затронуть на ожидающейся встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Японии в том числе проблематику Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Не сомневаюсь, что будет затронуто, что состоится разговор, вероятно, очень острый, по поводу того, что Россия не выполнила свои обязательства по ДРСМД, - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ожидающуюся встречу Путина и Трампа. - Думаю, что есть также благоприятная возможность для того, чтобы в действительности выявить, в каких сферах Россия нарушила свои обязательства по ДРСМД".

"Так что со стратегической точки зрения это продолжающийся разговор. Он, возможно, должен идти не только на оперативном уровне, на дипломатическом уровне, [но и] на министерском уровне, [а также], разумеется, до самого верха - глав правительств (то есть государств - прим. ТАСС). Это, конечно, все еще заслуживает внимания", - полагает Купер.

Саммит "двадцатки" состоится в Осаке 28-29 июня.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

США с 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американской администрации Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. Госдума 18 июня приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД.