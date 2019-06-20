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Bloomberg: Сенат США принял резолюции против планов по продаже оружия Эр-Рияду

По данным агентства, резолюции поддержали более половины сенаторов

ТАСС, 20 июня. Сенат Конгресса США одобрил 22 резолюции, согласно которым Соединенные Штаты должны прекратить заключать сделки по продаже американского оружия Саудовской Аравии и другим арабским странам без их одобрения Конгрессом. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Резолюции поддержали более половины сенаторов.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции.

Теги
СШАСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)
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