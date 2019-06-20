Нетаньяху призвал "миролюбивые страны" поддержать действия США в отношении Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в четверг "все миролюбивые страны" поддержать усилия Вашингтона в отношении Ирана.

"В последние 24 часа Иран интенсифицировал свою агрессию против США и против всех нас. Я повторяю свой призыв ко всем миролюбивым странам поддержать Соединенные Штаты и их усилия по пресечению агрессии Ирана. Израиль поддерживает в этом США", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

В предыдущий раз Нетаньяху призывал международное сообщество поддержать действия США в отношении Ирана 16 июня.