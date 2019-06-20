США нацелены на укрепление военно-технического сотрудничества с Украиной

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены на дальнейшее укрепление военно-технического сотрудничества с Украиной. Так в четверг на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер прокомментировал выработку в Палате представителей Конгресса США законопроекта о предоставлении Киеву статуса одного из основных союзников Вашингтона вне НАТО.

"Справедливо говорить, что есть растущая двухпартийная или даже внепартийная поддержка партнеров на Украине. И мы это видим не только в политическом плане, но и <...> в военном плане", - утверждал американский дипломат.

"Безусловно, - считает он, - [у США] есть аппетит к тому, чтобы лучше действовать в качестве партнеров [с Украиной] не только применительно к [военной] технике".

"Одна из моих должностных обязанностей - это подготовка (то есть программы обучения сил безопасности иностранных партнеров США - прим. ТАСС), а также совместные учения. Справедливо говорить, что у правительства США, особенно у нашего Конгресса, есть здоровый аппетит к тому, что стоять вместе с нашими партнерами, с Украиной. И я рассматриваю это как растущие отношения. Так что данный законопроект - это [только] один пример выражения того, где мы хотим сближаться с Украиной", - сказал Купер.

С его точки зрения, обязательство США по оказанию Украине помощи, в том числе военной, "становится лишь более глубоким и полным".

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет $1,5 млрд.