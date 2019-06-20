Военные США на бронемашинах на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья

БУХАРЕСТ, 20 июня. /ТАСС/. Американские военные на бронемашинах в ходе проходящих в Румынии учений НАТО по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий, уничтожив произраставшие в полях культуры и посеяв панику среди работавших там румын. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

"В четверг 20 июня около 14:00 в районе острова Яломицы во время проведения учений Saber Guardian - 2019 военные армии США, которые продвигались с бронетехникой в неблагоприятных метеорологических условиях, пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры, - указывается в сообщении. - Эта зона не находилась на согласованном с местными властями и предпринимателями, которым принадлежат эти земли, маршруте".

В репортаже газеты "Адевэрул" рассказывается, что работавшие на полях в населенном пункте Фетешть стали свидетелями "настоящего вторжения танков в посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы". "Люди говорят, что пытались обратиться к солдатам, находившимся в бронетранспортерах, однако те их игнорировали и продолжали продвигаться через культуры". Военные вели огонь из стрелкового оружия, так что напугавшиеся работники в панике бежали с поля. Газета напоминает, что в ходе этих учений на территории Румынии уже произошел ряд инцидентов: в уезде Бузэу военнослужащий получил тяжелое ранение в результате ночного прыжка с парашютом и в этом же уезде опрокинулся автобус с представителями НАТО.

"Комиссия в составе представителей Минобороны и армии США расследует обстоятельства инцидента", - указывается в сообщении румынского военного ведомства. Члены комиссии встретились с представителями мэрии и владельцами земель для оценки ущерба, определения стоимости компенсации и способа ее предоставления в соответствии с национальным законодательством и двусторонними соглашениями, отмечается в нем.

Международные учения НАТО Saber Guardian - 2019 проходят с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. Они координируются Сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) и штабом Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian - 2019 принимают участие около 8 тысяч военнослужащих из шести стран - Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США. Это крупнейшие учения НАТО на территории Румынии в этом году.