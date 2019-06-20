Трамп заявил, что хочет покончить с "бесконечными войнами"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет "выйти из бесконечных войн".

"Послушайте, я сказал, что хочу выйти из бесконечных войн, я агитировал за это <...>", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, напомнив о процессе вывода войск из Сирии, а также о последовательном сокращении военного присутствия США в Афганистане.

При этом глава Белого дома назвал инцидент со сбитым иранскими военными американским беспилотником "новой ложкой дегтя".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны", и действия БПЛА не являлись провокацией.