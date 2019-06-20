Пентагон: беспилотник США был сбит на большой высоте в 34 км от территории Ирана

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 (Ар-кью-4) был сбит вооруженными силами Ирана на большой высоте в международном воздушном пространстве в 34 км от территории этой исламской республики. Такие данные привел в четверг на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов в режиме телефонной конференции командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.

"Летательный аппарат находился над Ормузским проливом и упал в международных водах. В момент перехвата RQ-4 находился на большой высоте примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки на иранском побережье", - сказал американский военачальник.

По его словам, аппарат находился "в международном воздушном пространстве <...> над Оманским заливом и Ормузским проливом <...> близ района недавних морских атак КСИР (Корпуса стражей исламской революции Ирана - прим. ТАСС)". Беспилотник был сбит ракетой КСИР класса "земля-воздух", заявил Гуастелла.

"Это была неспровоцированная атака на разведывательный летательный аппарат, который ни в какой момент не вторгался в воздушное пространство Ирана в ходе своей миссии. Эта атака представляет собой попытку уничтожить нашу способность следить за обстановкой в регионе <...>", - считает генерал.

Данные Тегерана о том, что беспилотник был сбит в воздушном пространстве Ирана он назвал "категорически фальшивыми".