ООН призвала страны Европы разрешить выйти на берег мигрантам с судна Sea Watch 3

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к странам Европы с просьбой разрешить выйти на берег 43 мигрантам с судна неправительственной организации Sea Watch 3, которое ранее отказались принять власти Италии. В распространенном в четверг в Женеве заявлении УВКБ подчеркивается, что спасение на море является давней традицией и одновременно обязанностью государств.

"Сегодня, когда отмечается Всемирный день беженцев, УВКБ настоятельно призывает страны Европы обратиться к своим принципам гуманизма и сострадания и разрешить этой группе сойти на берег", - указывает УВКБ, напоминая, что в минувшие выходные 10 мигрантов и беженцев, находившихся на этом судне, были вывезены на итальянский остров Лампедуза по медицинским причинам.

"Европа играла присущую ей роль в создании правовой архитектуры, на которой зиждется современное международное законодательство по беженцам", - заявил спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель. "Настало время обратиться к этой славной истории помощи людям, бегущим от войны, насилия и преследований, дав возможность спасенным пассажирам безопасно выйти на берег", - подчеркнул он.

Лодка с терпящими бедствие мигрантами была обнаружена восемь дней назад судном Sea Watch 3 у ливийских берегов. Экипажу был указан порт Триполи как безопасный для высадки мигрантов, однако НПО отказалась доставлять их туда. В то же время министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил, что итальянские порты закрыты для приема новых нелегалов.

Как поясняет УВКБ, пассажиры судна, среди которых трое беспризорных детей, не могут быть возвращены в Ливию, поскольку ни один порт этой страны не является безопасным. В ооновском ведомстве считают, что странам Европы следует "разработать региональный подход для решения вопросов высадки на берег в Средиземноморье".

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы. На прошлой неделе Совмин Италии одобрил декрет, предполагающий взимание штрафов - от 10 до 50 тыс. евро - с судов, осуществляющих несанкционированный заход в территориальные воды и порты страны.