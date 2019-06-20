Вице-мэр Риги выступил против сноса памятника советским воинам-освободителям города

"Это самая настоящая провокация. Если мы говорим об интеграции общества, конечно, ждать интеграции бесполезно от радикальных сил любой направленности, и эта инициатива подтверждение тому. Естественно, этот памятник сносить нельзя. Это память", - передает его слова в четверг местный информационный портал Mixnews.lv.

"Да, есть категория рижан, которая его не принимает, есть категория рижан, которая его принимает. Можно судить об архитектуре, о чем были дискуссии еще в советское время, насколько удачна архитектура памятника. А, как мы знаем, архитектура - дело субъективное", - добавил он.

В начале марта на рассмотрение в латвийский Сейм (парламент) была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам-освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. Решением депутатов на прошлой неделе она была направлена на рассмотрение в комиссию парламента по иностранным делам и комиссию по образованию, культуре и науке. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

При этом в начале июня Сейм отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам-освободителям, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.