Протесты в Тбилиси на фоне скандала с российской делегацией. Главное

20 июня российская делегация во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым должна была принять участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание. Однако сессия обернулась скандалом.
Скандал на заседании
Сергей Гаврилов открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он обратился к делегатам сидя в кресле председателя парламента. Оппозиция в знак протеста пикетировала трибуну и кресло спикера парламента.
Работа Генассамблеи была прервана. Россияне под охраной покинули здание парламента Грузии.
Обвинения в адрес Гаврилова
По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации".
Кроме того, по словам самого Гаврилова, накануне приезда российских парламентариев были распространены ложные сообщения с обвинениями депутата в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье.
Гаврилов эти утверждения опроверг.
Реакция России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию. Он заявил, что акция грузинских радикалов была направлена против представителей не только России, но и всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия.
Реакция грузинских властей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала категорически неприемлемым проведение сессии Генассамблеи МАП в Тбилиси. Премьер Мамука Бахтадзе заявил, что полностью разделяет "справедливый протест грузинского общества".
Действия Гаврилова также осудили основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили и политический секретарь, экс-премьер Ираклий Гарибашвили.
Как утверждают представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", они не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание. Они считают, что была допущена ошибка службой протокола.
Грузинский организатор Ассамблеи православия извинился за скандал.
Акции протеста
После скандала на Генассамблеи люди начали стихийно собираться у здания парламента, а также гостиницы на проспекте Руставели в Тбилиси.
Позднее оппозиция вместе с митингующими штурмовала здание парламента.
Они потребовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе.