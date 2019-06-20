Протесты в Тбилиси на фоне скандала с российской делегацией. Главное

По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации".

Кроме того, по словам самого Гаврилова, накануне приезда российских парламентариев были распространены ложные сообщения с обвинениями депутата в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье.

Гаврилов эти утверждения опроверг.