BAE System выполнит обязательства перед Эр-Риядом, несмотря на остановку экспорта оружия

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Британская компания BAE Systems, являющаяся крупнейшим оборонным концерном Западной Европы, пообещала выполнить обязательства по заключенным контрактам перед Эр-Риядом, несмотря на решение британского правительства приостановить поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом компания известила в четверг общественность и партнеров в специальном заявлении.

Сообщив о том, что BAE Systems продолжает соблюдать существующие законы по регулированию экспортного контроля, компания информировала, что она продолжает "поддерживать правительство Соединенного Королевства, предоставляя оборудование, оказывая поддержку и профессиональную подготовку на основании межправительственных соглашений между Соединенным Королевством и Саудовской Аравией". "Мы вынесем оценку итогам пересмотра правительством своих решений на основании принятого судом постановления, как только это будет сделано", - говорится в заявлении.

В четверг британский министр внешней торговли Лиам Фокс заявил в парламенте, что Лондон прекратит поставки вооружений Эр-Рияду на тот отрезок времени, пока будет осуществляться изучение принятого в четверг постановления апелляционного суда с требованием пересмотреть решение правительства о продаже оружия Саудовской Аравии с учетом возможности его использования в йеменском конфликте. По его словам, правительство "не станет выдавать каких-либо новых лицензий на право экспорта в Саудовскую Аравию и ее партнерам по коалиции", пока оно изучает последствия постановления суда.

С требованием пересмотра данного решения ранее в тот же день выступил Апелляционный суд Англии и Уэльса. По словам председателя этого суда Теренса Этертона, "процесс принятия правительством решения был ошибочным", поскольку оно "не завершило оценку того, нарушала ли возглавляемая Саудовской Аравией коалиция международное гуманитарное право в прошлом, во время йеменского конфликта, и не предприняло никаких попыток этого сделать".

Истцом по делу о торговле оружием с Эр-Риядом выступила антивоенная организация Campaign Against Arms Trade (CAAT, "Кампания против торговли оружием"), доказывавшая противозаконность поставок вооружений в условиях, когда существует реальная угроза, что они могут привести к попранию международного гуманитарного права в условиях продолжающегося конфликта в Йемене.

Решение суда поддержали многие политики страны, включая лидера лейбористов Джереми Корбина. По его словам, британскому правительству следует признать обоснованность постановления суда "о незаконности продажи оружия Саудовской Аравии из-за того, что оно применяется против мирных жителей в Йемене".