Генсек правящей партии: события у парламента в Тбилиси носят антиконституционный характер

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Попытка силового штурма здания парламента Грузии в Тбилиси вышла за рамки свободы выражения и приобрела антиконституционный характер. Об этом в четверг заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

"То, что происходит перед парламентом, вышло за рамки свободы выражения, мирного протеста и приобрело антиконституционный характер. Мы в прямом эфире следим за попыткой силового штурма парламента Грузии. Призываем мирных демонстрантов не поддаваться политикам-авантюристам, чтобы не стать невольными соучастниками их преступных умыслов", - сказал Каладзе.

Несколько тысяч демонстрантов, которые митингуют с вечера четверга вместе с оппозицией, пытаются прорваться в здание парламента. Демонстранты требуют отставки главы МВД и председателя парламента.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что ошибка была допущена службой протокола.