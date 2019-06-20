{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Комиссия по СВПД 28 июня обсудит сохранение сделки на фоне санкций США и заявлений Ирана

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Участники совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заседание которой пройдет 28 июня в Вене, обсудят сохранение сделки на фоне санкций США против Тегерана и недавних заявлений Ирана. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Встреча была созвана с целью обеспечения дальнейшей реализации СВПД во всех его аспектах и обсуждения путей решения проблем, возникающих в связи с выходом США [из сделки] и повторным введением Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, а также недавних заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств", - отмечается в нем.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Протесты в Тбилиси на фоне скандала с российской делегацией. Главное
Читать полностью