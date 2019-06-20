Комиссия по СВПД 28 июня обсудит сохранение сделки на фоне санкций США и заявлений Ирана

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Участники совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заседание которой пройдет 28 июня в Вене, обсудят сохранение сделки на фоне санкций США против Тегерана и недавних заявлений Ирана. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Встреча была созвана с целью обеспечения дальнейшей реализации СВПД во всех его аспектах и обсуждения путей решения проблем, возникающих в связи с выходом США [из сделки] и повторным введением Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, а также недавних заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств", - отмечается в нем.