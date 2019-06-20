Зариф заявил, что сбитый американский беспилотник летел из ОАЭ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Американский беспилотник, сбитый в четверг Вооруженными силами Ирана, вылетел с территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В 00:14 (четверга по местному времени, 22:46 среды мск - прим. ТАСС) американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана. Он был сбит в 04:05 (02:35 мск - прим. ТАСС), - написал глава МИД в Twitter. - Мы извлекли часть обломков беспилотника в иранских территориальных водах, где он и был сбит".

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) 20 июня 2019 г.