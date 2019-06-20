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Зариф заявил, что сбитый американский беспилотник летел из ОАЭ

По словам главы МИД Ирана, летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны, часть обломков извлекли в иранских территориальных водах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Американский беспилотник, сбитый в четверг Вооруженными силами Ирана, вылетел с территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"В 00:14 (четверга по местному времени, 22:46 среды мск - прим. ТАСС) американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана. Он был сбит в 04:05 (02:35 мск - прим. ТАСС), - написал глава МИД в Twitter. - Мы извлекли часть обломков беспилотника в иранских территориальных водах, где он и был сбит".

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили, что американский беспилотник Global Hawk был сбит в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны. В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а действия беспилотника не являлись провокацией.

Теги
СШАИранОАЭЗариф, Мохаммад Джавад
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