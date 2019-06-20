Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизации страны

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на фоне протестов у здания парламента в Тбилиси обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, в попытке вывести страну из правовых рамок. Об этом глава грузинского правительства заявил журналистам после прибытия в парламент.

"В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", - сказал Бахтадзе. Глава грузинского правительства добавил, что, несмотря на это, у партии Саакашвили "ничего не получится".

Ситуация у парламента остается напряженной. Несколько минут назад полиция стала стрелять в воздух и применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые после этого начали разбегаться. Некоторых людей увозят на машинах скорой помощи. Несколько тысяч демонстрантов, которые митингуют с вечера четверга вместе с оппозицией, пытались прорваться в здание парламента. Демонстранты требуют отставки главы МВД и председателя парламента.