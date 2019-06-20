Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции

ПРАГА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером на пражском телеканале TV Barrandov , выразил мнение, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу развития сотрудничества с Россией в период действующих санкций смягчились.

"Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения, - подчеркнул Земан. - Если эти санкции [оказались] недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить".

Чешский лидер повторил свою позицию по Крыму - воссоединение полуострова с Россией, по его мнению, является "состоявшимся делом". Украине и части международного сообщества, которое отрицает данный факт, необходимо с ним смириться, считает он.

Земан также высказал слова благодарности членам международного байкерского клуба "Ночные волки", которые присоединились к участникам состоявшейся несколько дней назад церемонии почтения памяти жителей уничтоженной нацистами деревни Лидице близ Праги.

"Они ["Ночные волки"], насколько мне известно, празднуют Победу, совершая мотопробег от Москвы до Берлина, и если [они] смогли заехать [на церемонию] в Лидице, то надо их за это поблагодарить", - сказал президент Чехии.

Трагедия Лидице

Лидице, располагавшаяся в 20 километрах от Праги, была уничтожена гитлеровцами 10 июня 1942 года. Это стало их местью за покушение на протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, который 27 мая 1942 года был ранен и через неделю умер. Гестапо выяснило, что один из жителей деревни помогал бойцам Сопротивления и провело показательную карательную операцию.

В Лидице были расстреляны 173 мужчины, а женщины и дети заключены в концлагерь Равенсбрюк. После расправы все дома в деревне были сожжены, а ее территория перепахана бульдозерами.