Полиция начала стрелять в воздух у здания парламента в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Полиция Грузии начала производить выстрелы в воздух, чтобы разогнать акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси. Прямую трансляцию демонстрации ведут грузинские телеканалы.

Полицейские, охраняющие периметр перед зданием парламента, начали стрелять в воздух, после чего часть демонстрантов стала спешно покидать место событий. Многие демонстранты говорят также о том, что полиция применила слезоточивый газ, и прикрывают лицо одеждой.

Телекомпания Pirveli сообщила, что сотрудники спецназа МВД Грузии вместе со слезоточивым газом применили резиновые пули при разгоне митинга.

На кадрах телеканала видно, что люди с ранениями, полученными, вероятно, после попадания резиновых пуль, подходят к машинам скорой помощи, которые дежурят неподалеку. У парламента на данный момент несколько десятков человек. Лидеров оппозиции не видно. Телекомпания утверждает, что оппозиционеры находятся в здании парламента и ведут переговоры с властью.