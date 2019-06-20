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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Полиция начала стрелять в воздух у здания парламента в Тбилиси

Часть демонстрантов стала спешно покидать место событий

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Полиция Грузии начала производить выстрелы в воздух, чтобы разогнать акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси. Прямую трансляцию демонстрации ведут грузинские телеканалы.

Полицейские, охраняющие периметр перед зданием парламента, начали стрелять в воздух, после чего часть демонстрантов стала спешно покидать место событий. Многие демонстранты говорят также о том, что полиция применила слезоточивый газ, и прикрывают лицо одеждой.

Телекомпания Pirveli сообщила, что сотрудники спецназа МВД Грузии вместе со слезоточивым газом применили резиновые пули при разгоне митинга. 

На кадрах телеканала видно, что люди с ранениями, полученными, вероятно, после попадания резиновых пуль, подходят к машинам скорой помощи, которые дежурят неподалеку. У парламента на данный момент несколько десятков человек. Лидеров оппозиции не видно. Телекомпания утверждает, что оппозиционеры находятся в здании парламента и ведут переговоры с властью.

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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