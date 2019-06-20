В Молдавии жизнь после кризиса входит в нормальное русло

"С удовлетворением отметили тот факт, что администрация президента и парламент находятся в постоянном тесном взаимодействии, благодаря чему качество законотворческой деятельности повысилось и позволяет главе государства оперативно промульгировать принятые законы без необходимости возвращения их в парламент для повторного рассмотрения, как это было в прошлом созыве", - написал Додон в Facebook .

Об эффективном взаимодействии с депутатами заявил и президент после состоявшейся в четверг встречи со спикером парламента Зинаидой Гречаный.

Жизнь в Молдавии, где на прошлой неделе разразился острый политический кризис, входит в нормальное русло. Заработал парламент, в который вернулись депутаты не желавшей отдавать власть бывшей правящей Демократической партии (ДПМ). Им пришлось отступить, когда спровоцировавшие кризис решения Конституционного суда (КС) были отменены. Легитимность законодательного органа и сформированного им правительства уже не подвергается сомнению не только внешними партнерами, но и внутри страны. Демпартия заявила, что будет находиться в жесткой оппозиции к правящей коалиции, которую сформировала поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас").

Он напомнил, что контролировавшие ранее парламент демократы нередко прибегали к преодолению президентского вето по любым вопросам, с которыми он был не согласен. Несколько раз они даже обращались в КС, который временно отстранял главу государства от должности, чтобы подпись под спорным документом поставил премьер или спикер. Так, кстати, случилось и в разгар кризиса, когда судьи разрешили распустить парламент исполняющему обязанности главы кабинета Павлу Филипу и объявили незаконным новый кабинет Майи Санду. Правда, спустя несколько дней сами же и отменили свой вердикт, который, по иронии судьбы, заканчивался словами "решение окончательное и пересмотру не подлежит".

Такое поведение судей вызвало возмущение общественности, ряд партий и неправительственных организаций потребовали их отставки. В четверг председатель КС Михаил Поалелунжь подписал заявление об уходе с поста.

Додон призвал последовать его примеру и других судей. "Призываю других членов КС взять пример с бывшего председателя Михаила Поалелунжь. В противном случае они могут дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры [отставки] на следующей неделе", - написал глава государства.

…и правительством

Если с кабинетом Филипа отношения у президента были натянутые, то с новым отношения налаживаются. "Основные политические силы страны осознали всю ответственность и объединились ради освобождения захваченной олигархами страны. Мы будем поддерживать правительство Санду - это твердая позиция ПСРМ. В том числе и в принятии в парламенте законодательных инициатив, оговоренных ранее, с тем, чтобы гарантировать эффективность процесса реформ, проводимого кабинетом", - пояснил Додон.

Глава Молдавии заявил о готовности помочь правительству Санду начать переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в ситуации, когда с начала будущего года могут возникнуть проблемы с его транзитом через Украину. "Обеспечение стабильных поставок газа в Молдавию находится в компетенции правительства, однако, если понадобится помощь, учитывая личные контакты с руководством России и "Газпрома", администрация президента готова оказать полную поддержку", - заявил Додон.

В ходе визита в Москву в феврале 2019 года глава Молдавии попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить республике скидку в размере 25% на поставляемый газ. Свою просьбу он обосновал тем, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Обращаясь к правительству, Додон напомнил, что контракт с "Газпромом", подписанный десять лет назад, истекает в конце года и в ходе встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума он договорился начать переговоры по условиям нового договора. Президент подчеркнул, что необходимо изучить абсолютно все возможности обеспечения природным газом молдавских потребителей.

"Можно договориться о более дешевом газе с россиянами, но, если не будет транзита через Украину, его невозможно будет доставить. Нужен какой-то маршрут. Давайте поговорим с украинцами, с румынами по магистральному трубопроводу, если возможно", - заключил глава государства.

Со своей стороны новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан заявил, что правительство "уже работает над этим вопросом". "Процесс непрост, он длится определенное время, но мы найдем решение", - заверил он.

Пошли отставки

На сегодняшнем заседании правительства Санду распорядилась начать проверки на госпредприятиях и сменить руководителей ряда министерств и ведомств. Так, по ее словам, в отставку уйдет директор "Почты Молдовы", через которую, по информации премьера, осуществлялась контрабанда запрещенных во многих странах анаболических лекарственных средств.

Информация о существующем канале переправки через молдавскую границу запрещенных медицинских препаратов неоднократно появлялась в прессе и обсуждалась в парламенте. Для расследования скандала в законодательном органе была создана специальная комиссия, однако вошедшие в нее депутаты от оппозиции заявляли, что правительство саботирует расследование.

Кроме того, премьер попросила провести проверки на госпредприятиях "Молдтелеком" и "Металферос", которые, по ее словам, использовались для финансирования ушедшей в оппозицию Демпартии. Санду также подвергла критике менеджеров российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз", которые запланировали обновление автопарка. Премьер назвала эти траты излишними.

Кроме того, Санду объявила о планирующейся чистке среди госсекретарей в министерствах. Эта должность была введена правительством демократов в целях их деполитизации. Предполагалось, что госсекретарей, которые выступают советниками министров, не будут менять при смене кабинета. Они должны были обеспечивать преемственность при передаче власти, но на деле, как считает Санду, почти все оказались людьми демократов. В результате только на сегодняшнем заседании своих должностей лишились около десяти чиновников.

Валерий Демидецкий