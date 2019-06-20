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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 52 человека

В том числе 38 полицейских

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. 52 человека, в том числе 38 представителей органов правопорядка, пострадали в четверг в ходе разгона митинга оппозиции у здания грузинского парламента в Тбилиси. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии.

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"При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых правоохранители, а остальные - участники акции", - сказала сотрудница пресс-службы Минздрава.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания законодательного органа, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. По данным местных СМИ, при разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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