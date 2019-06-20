Reuters: постпредство Ирана при ООН назвало вопиющим вторжение беспилотника США

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Американский беспилотник, сбитый иранской системой ПВО, вошел в воздушное пространство Ирана, несмотря на неоднократные предупреждения по радио. Как сообщило в четверг информационное агентство Reuters, об этом говорится в письме постоянного представительства Ирана при ООН, направленном в Совет Безопасности ООН. В этом документе, по данным агентства, инцидент характеризуется как "вопиющее нарушение международного права".

Постпредство Ирана при ООН призвало международное сообщество потребовать от США положить конец "продолжающимся незаконным и дестабилизирующим действиям" в регионе. В нем также подчеркивается, что Иран не стремится к конфликту, но оставляет за собой право предпринять все необходимые действия в ответ на любые враждебные действия при вторжении на его территорию.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сбили американский разведывательный БПЛА Global Hawk. По данным агентства Reuters, это была модель MQ-4C Triton. Иранская сторона указала, что беспилотник был сбит над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны. Пентагон подтвердил факт уничтожения летательного аппарата, но заявил, что это произошло в международном воздушном пространстве.