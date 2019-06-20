Посольство США в Грузии призвало к спокойствию власти страны и демонстрантов

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Грузии призвало власти и граждан республики, участвующих в демонстрации у здания парламента в Тбилиси, проявлять спокойствие и сдержанность.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Мы внимательно следим за событиями возле парламента Грузии в Тбилиси. Мы понимаем боль, которую испытывают сегодня многие люди. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать в рамках конституции", - говорится в сообщении, распространенном в четверг посольством.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания парламента, куда они пытаются прорваться. Они требуют, чтобы глава МВД Георгий Гахария и председатель парламента Ираклий Кобахидзе ушли в отставку. Полиция начала разгонять митинг около получаса назад. По данным местных СМИ при разгоне был применен газ и резиновые пули. Согласно последним сведениям, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Причиной акции стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.