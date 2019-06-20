{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Посольство США в Грузии призвало к спокойствию власти страны и демонстрантов

В диппредставительстве отметили, что внимательно следят за событиями в стране

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Грузии призвало власти и граждан республики, участвующих в демонстрации у здания парламента в Тбилиси, проявлять спокойствие и сдержанность.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Мы внимательно следим за событиями возле парламента Грузии в Тбилиси. Мы понимаем боль, которую испытывают сегодня многие люди. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать в рамках конституции", - говорится в сообщении, распространенном в четверг посольством.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания парламента, куда они пытаются прорваться. Они требуют, чтобы глава МВД Георгий Гахария и председатель парламента Ираклий Кобахидзе ушли в отставку. Полиция начала разгонять митинг около получаса назад. По данным местных СМИ при разгоне был применен газ и резиновые пули. Согласно последним сведениям, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Причиной акции стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

Теги
СШАГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
СМИ: полиция и демонстранты у парламента в Тбилиси перешли в открытое противостояние
По данным телеканала Pirveli, слышны выстрелы, есть пострадавшие
Читать полностью