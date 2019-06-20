Посол ФРГ в Грузии призвал протестующих у парламента избегать насилия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш призывает участников митинга у здания грузинского парламента сохранять спокойствие и избегать насилия.

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"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за обострением ситуации перед парламентом Грузии, - приводятся слова Книрша в четверг в Facebook посольства ФРГ. - Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны сохранять спокойствие, воздерживаться от насилия и прояснять все необходимые проблемы в дневное время".

Ранее сообщалось, что германский посол также находится у здания парламента.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.