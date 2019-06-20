Посольство Великобритании в Грузии призвало протестующих действовать в рамках закона

ТАСС, 21 июня. Посольство Соединенного Королевства в Грузии призвало протестующих в Тбилиси сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Заявление дипмиссии было опубликовано на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

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"Мы наблюдаем за событиями в Тбилиси, происходящими перед зданием парламента. Мы слышим обеспокоенность общественности по поводу сегодняшних событий. Мы призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона", - отмечено в заявлении.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.