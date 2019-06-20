{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Посольство Великобритании в Грузии призвало протестующих действовать в рамках закона

Тысячи демонстрантов собрались у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД

ТАСС, 21 июня. Посольство Соединенного Королевства в Грузии призвало протестующих в Тбилиси сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Заявление дипмиссии было опубликовано на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Мы наблюдаем за событиями в Тбилиси, происходящими перед зданием парламента. Мы слышим обеспокоенность общественности по поводу сегодняшних событий. Мы призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона", - отмечено в заявлении.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Теги
ГрузияВеликобританияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
СМИ: полиция и демонстранты у парламента в Тбилиси перешли в открытое противостояние
По данным телеканала Pirveli, слышны выстрелы, есть пострадавшие
Читать полностью