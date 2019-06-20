ООН объявила о приостановке помощи населению Саны из-за противоречий с хуситами

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о частичной приостановке помощи населению Йемена в столице страны Сане, контролируемой мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Это решение стало реакцией на застопорившиеся переговоры с хуситами о контроле за распределением помощи, заявил в четверг в Женеве официальный представитель ВПП Эрве Верхузел.

"ВПП приступила к частичной приостановке операций по предоставлению продовольственной помощи в районах Йемена, находящихся под контролем базирующихся в Сане властей", - пояснил он, подчеркнув, что речь идет о "крайнем решении". К нему ВПП прибегла ввиду отсутствия прогресса на "застопорившихся длительных переговорах" о мерах контроля, которые должны были помешать перенаправлению продовольствия от наиболее уязвимых групп населения менее нуждающимся.

По словам Верхузела, "некоторые лица хотят извлечь выгоду, наживаясь за счет уязвимых людей и уводя продовольствие оттуда, где оно больше всего необходимо". ВПП стремилась найти у властей Саны поддержку своего предложения о введении биометрической системы регистрации получающих помощь людей, что остановило бы перенаправление помощи и защитило наиболее нуждающихся. "ВПП неоднократно призывала базирующиеся в Сане власти предоставить пространство и свободу действий в соответствии с принципами человечности, беспристрастности, нейтралитета и операционной независимости", - сказал официальный представитель.

"На этой стадии, при поддержке всей системы Объединенных Наций, мы приостанавливаем [операцию] только в городе Сана, что затронет 850 тысяч человек", - отметил Верхузел, добавив, что вместе с тем будет продолжена программа предоставления питания недоедающим детям, беременным женщинам и кормящим матерям.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.